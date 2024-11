Lanazione.it - Ricerca, innovazione e avanguardia. Rifredi, finalmente si alza il sipario

Quella che si aprirà il 22 novembre con la prima nazionale di ’Aka. Also Known As’ del giovane drammaturgo Daniel J.Meyer e sotto la direzione di Angelo Savelli (che ha da poco festeggiato 50 anni di palcoscenico) è, forse, la stagione più complicata della sua storia per il Teatro di. Per questo esserci – nonostante i ritardi e alcune nubi che non si diradano – conta più delle altre volte.riparte e chiede attenzione: "Bisogna essere positivi, facciamo un appello al pubblico, quello di aiutarci visto che il ritardo con cui partiamo è pesante", afferma Giancarlo Mordini, coordinatore del teatro. A livello artistico il programma regala il ricordo di Eduardo De Filippo, a 40 anni esatti dalla morte, con tre spettacoli dedicati: ‘Natale in casa Cupiello’ di Eduardo (27-29 dicembre) nella versione di Vincenzo Ambrosino e Luca Saccoia con la regia di Lello Serao; ‘Anna Cappelli’ (17 e 18 gennaio) di Annibale Ruccello con la regia di Claudio Tolcachir; ‘Futbol’ (6-7 febbraio) di Osvaldo Soriano, con Peppe Servillo e Cristiano Califano alla chitarra.