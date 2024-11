Radio Linetti Live in Tour | Linus porta il suo one man show nei teatri italiani

Leggi su Funweek.it

Dopo il successo delle nove date sold out al Teatro Alcione,torna conin, one manche nel 2025, farà tappa in undici città italiane. Nello spettacolo, il direttore artistico ed editoriale diDeejay si racconta in un incontro intimo di quasi due ore nel quale musica e parole, privato e pubblico si intrecciano.Con aneddoti sorprendenti e ricordi personali,si affida al pubblico in modo autentico, in un format che promette di emozionare e divertire tutte le età. “La storia diè un sasso gettato nello stagno della musica. I cerchi si allargano come i solchi di un vinile”, spiega lo speaker. “Un disco suonato una sera in diretta su Instagram. Poi un piccolo programmafonico casalingo durante il lockdown, con quel nome che diventa sinonimo di bella musica”.