Terzotemponapoli.com - Radio Goal – Kvara? Oggi il Barcellona domani il PSG e poi lo United… Lukaku? I conti si fanno alla fine

Bocchetti, Beccalossi, De Maggio, Montervino, Fedele, Marotta, Calemme, Baiano, Dgebuadze, Caruso e Vigliotti sono intervenuti a, trasmissione in onda sule frequenze di Kiss Kiss Napoli, per parlare del Calcio Napoli e di altro. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempoNapoli.Com:Calcio Napoli – Antonio Bocchetti, responsabile scouting del Pescara, ha rilasciato un’intervista a Kisskissnapoli.it: “Napoli-Roma del 2001? Fu una partita bellissima soprattutto per me perchè sfidai uno tra i più forti al mondo che era Cafu. Per me fu un sogno, per noi era vitale vincere la partita perchè la situazione di classifica era brutta.pareggiammo, ma quella era la Roma dello scudetto ed a noi servì ben poco quel pari. Poi giocare davanti a 80mila spettatori era un sogno per me che sono un figlio di Napoli.