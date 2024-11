Padel Open Fitp Como | tutte a caccia di Pappacena-Sussarello

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 15 nov. (askanews) – Aè tutto pronto per il tabellone principale della MediolanumCup,da 15mila euro di Prize Money. L’inizio del programma del weekend al “TheResort” è per le 12 di sabato 16 novembre, ma è nel pomeriggio (non prima delle 17) che arriverà il momento più atteso, con il debutto della comasca Giuliainsieme a Chiara, altra atleta di spicco dell’Italia e già vincitrice a Roma. La prima sfida delle teste di serie numero 1 – vice campionesse d’Europa tornate da poco dai Mondiali diin Qatar dove hanno conquistato la medaglia di bronzo – è in programma sul Campo 6, contro la vincente del match tra Giuditta Domenichini/Winney Luchetta e Marianna Leo/Elena Carboni. È però alle 14 che la prima coppia azzurra farà il suo debutto sui campi comaschi, con i vice campioni d’Europa Lorenzo Di Giovanni e Riccardo Sinicropi.