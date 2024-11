Ilrestodelcarlino.it - ’Mosè in Egitto’ apre la stagione della lirica

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Mosé in Egitto" – opera seria di Gioachino Rossini in tre atti, con libretto di Andrea Leone Tottola –ladi opera dei Teatri. Stasera alle 20 e in replica domenica alle 15,30 al Valli. L’opera non è mai stata rappresentata prima a Reggio e per questo nuovo allestimento, prodotto da Fondazione Teatro Comunale di Modena, Fondazione Teatri di Piacenza e Fondazione I Teatri di Reggio, è diretta da Giovanni Di Stefano alla guida dell’Orchestra Filarmonica Italiana, con la regia di Pier Francesco Maestrini. La versione proposta è quella che Rossini revisionò nel 1819, sempre per il Teatro San Carlo di Napoli dove l’opera aveva debuttato l’anno precedente. In quest’occasione il compositore introdusse la preghiera di Mosè "Dal tuo stellato soglio", che divenne uno dei pezzi d’opera più popolari dell’epoca, nonché una delle pagine più note del repertorio rossiniano, scelta anche da Toscanini nel 1946 in occasione del concerto di riapertura del Teatro alla Scala.