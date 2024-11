Ilrestodelcarlino.it - Morte di Elia, la svolta. Chiusa l’inchiesta: indagata guida alpina

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

nelle indagini per ladel finanziereMeta Della Corna, 36 anni, di Santa Maria Nuova di Bertinoro, deceduto il 13 aprile 2023 travolto da una valanga nella zona del colle della Tsanteleina, tra val di Rhemes, in Italia, e la Savoia, in Francia; all’epoca della tragedia,era in servizio nella caserma del Sagf di Entreves (Courmayeur). La procura di Aosta ha infatti chiusosulla tragedia, in cui morirono altre due persone: Lorenzo Holzknecht, 38 anni, campione di scialpinismo di Bormio, e Sandro Dublanc, 43 anni, maestro di sci di Champorcher. Al termine del lavoro investigativo degli inquirenti valdostani, risulta indagato per omicidio colposo plurimo Matteo Giglio, 50 anni,valdostana. Istruttore delle tre vittime, Giglio è il solo sopravvissuto alla tragedia, nonché unico testimone.