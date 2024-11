Thesocialpost.it - Mauro Tresoldi morto in un incidente: era arrivato a Capo Nord in Vespa

Leggi su Thesocialpost.it

Era andato fino ainnel 2021, innamorato delle due ruote. Un’avventura che aveva documentato e che aveva fatto il giro dei social. Proprio in queste ore, purtroppo, è arrivata la triste notizia: èa 56 anni, proprio a bordo dello stesso scooter,. Fatale unche lo ha visto scontrarsi con un’auto.era un ex, storico dipendente della Croce Rossa Italiana e da anni cancelliere della sezione penale e, poi, civile del tribunale di Lodi. Amante delle Vespe, era diventato negli anni un punto di riferimento per tanti che condividevano la sua stessa passione: la notizia della morte è stata accompagnata da tanti messaggi sui social di vicinanza alla famiglia.L'articoloin un: erainproviene da The Social Post.