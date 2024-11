Liberoquotidiano.it - Malattie rare: cure solo per 5% patologie, al via campagna 'Molto più di quanto immagini'

Roma, 15 nov. (Adnkronos Salute) - In Italia le persone con una malattia rara sono più di 2 milioni, ben 300 milioni nel mondo, per circa 8milaconosciute.per il 5% di queste, però, esiste un trattamento farmacologico. Una situazione che può cambiareattraverso la ricerca scienti?ca, che rappresenta l'unica vera speranza di miglioramento della qualità di vita di queste persone. In Italia, però, gli investimenti nel settore sono insufficienti e poco coordinati. Con il lancio delladi comunicazione 'più di', Uniamo - Federazione ItalianaDisease Italy ha deciso di focalizzare il tema della Giornata delle2025 (che negli anni bisestili cade il 29 febbraio, un giorno 'raro' appunto) proprio su questo argomento.