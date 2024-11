Biccy.it - Madonna e Akeem Morris si sono lasciati a causa dei 38 anni di differenza

Leggi su Biccy.it

è tornata single dopo aver chiuso definitivamente col suo ultimo fidanzato, il musicista. A riportare la notizia è stato il Daily Mail che ha anche svelato la papabile: lad’età. Lei, classe 1958, lui classe 1996: i 38didopo un po’ avrebbero iniziato a pesare. E pensare che i due non stavano insieme neanche da molto, anzi, si parla addirittura di pochi mesi di frequentazione. Una storia cotta e mangiata o come direbbe Dayane Mello:sidei 38did’età“Secondo una fonte vicina a– scrive TgCom24 – la coppia si sarebbe separata in modo discreto alla fine di ottobre, pochi mesi dopo che lei lo aveva presentato sui suoi social, condividendo foto del loro 4 luglio insieme passato insieme a New York.