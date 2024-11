L’Ue taglia le stime sul pil italiano +07 per cento nel 2024

Lettera43.it - L’Ue taglia le stime sul pil italiano, +0,7 per cento nel 2024

La Commissione europea ha ridimensionato le aspettative del governo sull’economia italiana, delineando un quadro di crescita modesta nei prossimi anni. Nel, il Pil dovrebbe aumentare solo dello 0,7 per, in ribasso rispetto alla precedente previsione dello 0,9. Il trend di ripresa sarà lento, con l’1 pernel 2025 e l’1,2 pernel 2026, in netto contrasto con lepiù ottimistiche dell’esecutivo. Sul fronte del deficit, il dato per ilsi attesterà al 3,8 per, influenzato dall’eliminazione del bonus casa, mentre il debito pubblico salirà fino al 139,3 perentro il 2026. Segnali positivi invece dal mercato del lavoro, con un tasso di disoccupazione che dovrebbe calare al 6,2% nel breve termine, anche se è atteso un lieve aumento al 7,7% nei prossimi dodici mesi.