L’Ue taglia le stime su Pil e debito Gentiloni | Occhio ai dazi di Trump per Italia e Germania sarebbero dolori – Il video

La Commissione europea ha rivisto al ribasso le previsioni di autunno per la crescita del Prodotto interno lordo dell’. Secondo lepubblicate oggi, 15 novembre, dall’esecutivo comunitario, nel 2024 l’economiana crescerà dello 0,7% e non, come si prevedeva a maggio, dello 0,9%. Cala leggermente anche la crescita prevista per il 2025: da 1,1% a 1%. Nel 2026, la Commissione europea si aspetta poi che l’economiana salga dell’1,2%. Certo, queste previsioni non tengono conto di un elemento tutt’altro che trascurabile: il ritorno di Donaldalla Casa Bianca e lo spettro di una guerra commerciale con l’Europa. Una svolta protezionistica oltreoceano «sarebbe estremamente dannosa», ha detto in conferenza stampa il commissario uscente all’Economia Paolo. Per questo l’esecutivo Ue «collaborerà con la prossima amministrazione statunitense per promuovere un’agenda transatlantica forte e garantire che i canali commerciali internazionali rimangano aperti, rendendoli al contempo più sicuri».