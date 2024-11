Ilrestodelcarlino.it - L’odissea del bimbo autistico: “Ha il diritto di andare a scuola, ma lo hanno rifiutato ovunque”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Reggio Emilia, 15 novembre 2024 – “Quando mio figlio aveva quattro anni lo portai in una struttura privata in Albania (Paese di orgine della coppia, ndr), specializzata per trattare l’autismo, per un consulto. Furono loro a consigliarmi l’Italia, e Reggio in particolare per il progetto ’Città senza barriere’, come paese attento all’istruzione infantile. Quello che stiamo vivendo ora mi sembra assurdo”. La mamma di Luca (nome di fantasia per tutelarlo), un bambino di sette anni affetto da un disturbo dello spettro, per cui la richiesta di trasferimento da unaprimaria all’altra è diventata un inferno, è delusa da una società che, lascia intendere, “invece di abbattere le barriere, le costruisce”. La famiglia ha vinto il ricorso al Tar per il trasferimento: il suoda ottobre non risulta più iscritto allain cui ha frequentato la prima classe, ma allo stesso tempo, benché la famiglia abbia sentito diverse scuole per l’iscrizione alla classe seconda, nessun istituto gli ha aperto le porte.