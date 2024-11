Davidemaggio.it - Lo Spaesato torna a maggio su Rai 2

Leggi su Davidemaggio.it

Lodi Teo Mammucari tornerà nel corso della stagione con un nuovo ciclo di puntate. Dopo i primi cinque appuntamenti in onda fino ad ottobre, il people comedy show si riaffaccerà nella prima serata di Rai 2 nella prossima primavera.Sì, otto puntate aconferma lo stesso Mammucari al Messaggero. Una sfida, quella de Lo, che considera vinta perché “mi hanno voluto per un programma nuovo e difficile, ho accettato la scommessa. La fortuna ha accompagnato l’audacia”. La media di ascolti, sufficiente più che memorabile (877.000 spettatori e il 5.3% di share), impone però una certa cautela in vista delle nuove puntate.L’ex conduttore Mediaset èto a parlare del suo addio alla TV di Pier Silvio Berlusconi, anche questa volta senza risparmiarsi:Quando ho lasciato Maria De Filippi (Tu si que vales, ndr) e Le Iene mi hanno detto che ero impazzito: e me lo hanno detto anche persone che avevano parlato male per trent’anni di Berlusconi, e poi si sono accomodati sulle sue poltrone.