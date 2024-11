Ilgiorno.it - Lezione-verità contro il bullismo: "Vi racconto di me, una vittima"

"Bravi ragazzi, siete il nostro orgoglio!": così il maggiore Pietro Laghezza, comandante della compagnia di Legnano, senza celare una sincera partecipazione emotiva, ha voluto sottolineare il gesto a cui ha assistito solo pochi giorni fa in occasione di uno dei tanti incontri che i carabinieri organizzano, questa volta all’Istituto Bernocchi, per parlare anche di. "Un ragazzo, mostrando una forza incredibile, si è alzato e ha manifestato il suo disagio nell’esseredi– ha raccontato in un post Facebook –. Mi sono avvinato a lui e l’ho additato agli altri come un eroe, un esempio per il coraggio che aveva mostrato nell’alzarsi solo, in mezzo a tutti i presenti, e portare allo scoperto la situazione". Sarebbe potuto bastare anche questo, ma a quel punto la situazione ha avuto un’evoluzione tanto inaspettata quanto lodevole: "Notando quanto lui stesse soffrendo mentre chiedeva con lo sguardo un nostro abbraccio e quello dei suoi professori – continua Laghezza – i suoi compagni si sono alzati uno ad uno spontaneamente e, stringendosi attorno a lui, hanno gridato tutti insieme "non ti lasceremo mai solo, tutti noi, non saremo mai soli!" rivolgendo lo sguardo verso noi adulti in un consenso unanime di applausi".