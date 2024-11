Spazionapoli.it - Italia, Di Lorenzo convince tutti: tra i migliori in campo, le pagelle

Leggi su Spazionapoli.it

Partita di livello ieri in Belgio-per Giovanni Di: il capitano del Napoli ha convinto, i quotidiano lo hanno eletto migliore in. Vittoria importante ieri per l’che ha battuto il Belgio e messo inuna prestazione di livello contro una compagine che rappresenta sempre un’insidia. Certo, la nazionale belga non vive uno dei momentidella sua storia recente, e lo testimoniano i soli 4 punti raccolti fino a questo momento nel girone di Nations League.L’, di contro, ha trovato con Spalletti una quadra ben definita, ed è stata in grado di consolidare il primo posto in classifica andando anche a distanziare un’altra squadra di ottimo livello come la Francia. Gli azzurri ad oggi sono indicati da molti come potenziali vincitori della competizione, anche se in linea generale ci sono ancora tante partite e la corsa per la vittoria è aperta.