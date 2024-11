Ilrestodelcarlino.it - Inaugurata ‘La bottega di Luca’

È statanei giorni scorsi a Santa Sofia una nuova attività commerciale. In viale Martiri della Libertà al civico 16B ha infatti aperto i battenti ‘Ladi, negozio di vendita di alimenti e accessori per animali, detersivi alla spina, oggettistica, profumeria e prodotti biologici. A incoraggiare i gestori Luca Severi e la mamma Sabrina Corzani, residenti a Civitella, diversi amministratori del Comune, amici e cittadini che, dopo il taglio del nastro (nella foto), oltre a complimentarsi per la nascita di questa nuova realtà, hanno festeggiato l’apertura partecipando al buffet con tanto di musica a cura della pizzeria Da Piseppo di Civitella. Il negozio prevede l’apertura tutti i giorni ad esclusione del giovedì pomeriggio e, ovviamente, della domenica.