Gaeta.it - Gli sviluppi dell’inchiesta sul voto di scambio: la Guardia di Finanza acquisisce la puntata di Report

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La recente acquisizione da parte delladidi Genova delladitrasmessa il 27 ottobre ha sollevato un ampio dibattito attorno all’inchiesta riguardante un presuntodiche coinvolge vari esponenti politici, tra cui l’ex governatore della Liguria, Giovanni Toti. La procura ha ordinato l’accesso agli uffici della Rai per ottenere dettagli specifici, in particolare l’intervista a Carmelo Griffo, imprenditore calabrese adesso sotto indagine.L’intervista a Carmelo Griffo: accuse e difeseNell’intervista rilasciata a, Carmelo Griffo cerca di difendersi dalle accuse che lo dipingono come un soggetto legato alla criminalità organizzata. “Non sono un mafioso, non sono un delinquente” ha ribadito Griffo, enfatizzando che dall’anno 2000 in poi ha subito un cambiamento della sua immagine pubblica.