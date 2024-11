Gaeta.it - Frode incredibile in California: quattro indagati per truffa assicurativa con travestimenti

Facebook WhatsAppTwitter Una trama sorprendente è emersa in, doveindividui sono stati accusati di aver orchestrato una sofisticata. I sospettati, travestiti da orsi, avrebbero cercato di ottenere risarcimenti da compagnie assicurative a seguito di presunti danni provocati dalle loro auto di lusso. Questo caso ha messo in luce non solo l’ingenuità della, ma anche le tecnologie utilizzate per scoprire queste frodi nei moderni contesti assicurativi.I protagonisti dellaGliin questo caso singolare sono Ruben Tamrazian, 26 anni, Ararat Chirkinian, 39 anni, Vahe Muradkhanyan, 32 anni e Alfiya Zuckerman, 39 anni. Questisi sono ritrovati al centro di un’indagine scattata dopo che hanno presentato alle compagnie assicurative denunce di danni ai loro veicoli, sostenendo che un orso avesse causato danni ingenti.