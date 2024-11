Biccy.it - Festival di Sanremo 2025, Albano assicura che ci andrà: “Senza Romina Power”

Leggi su Biccy.it

La quota Toscana c’è grazie a Irene Grandi e ora, stando a quanto dichiarato daal settimanale Oggi, c’è anche la quota vecchia gloria: Carlo Conti non si è fatto mancare proprio niente per il suodi.Irene Grandi verso ildidi Carlo Conti: le sue parole https://t.co/iRX9NAjUkJ #— BICCY.IT (@BITCHYFit) November 12, 2024Il cantante di Cellino San Marco fra le pagine del settimanale ha infatti rto i fan sulla sua preal prossimodidi Carlo Conti. Ma in solitaria, nessunafra i piedi, come invece si era rumoreggiato. “Torno a, ho proposto due brani. E chiudo in bellezza, sarà il mio ultimo Festiva in gara. Il successo in due conè stato pazzesco, rinnegarlo sarebbe da imbecilli, ma sarò da solo“.