Da Guccini alla giudice è moda | Via da X! La protesta è su Meta multata

L'esodo dei detrattori di Donald Trump e di Elon Musk dpiattaforma social X (già Twitter, di cui quest'ultimo è proprietario), sta sfuggendo di mano. In tutto il mondo, celebrità e testate giornalistiche di Sinistra stanno cancellando il loro profilo, previa pubblicazione di post in cui spiegano la scelta con la solennità con cui una volta si comunicava la partenza per una guerra. Piero Pelù, Elio e le Storie tese, Milena Gabanelli, Francesco, Nicola Piovani, sono alcuni dei personaggi noti italiani che hanno abbandonato X, in buona compagnia con i fan statunitensi di Taylor Swift migrati in massa sulla piattaforma Bluesky, o testate come La Vanguardia o The Guardian. La scelta del Guardian è stata tuttavia accolta con un semplice sbadiglio dCommissione Europea. Thomas Reignier, portavoce della Commissione per l'economia digitale, ha preso atto della decisione della testata, senza però alcuna intenzione di seguire i suoi passi.