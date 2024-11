Cobra Kai 6 – parte 1 Recap | Cosa ricordare prima della seconda parte

Leggi su Cinefilos.it

Kai 6 –1,Netflix ha fatto faville con questa ultima (e conclusiva) stagione diKai. Dividendo la narrazione in tre puntate, la sesta stagione del karate drama è migliore che mai, con tutto ciò che porta a ciò che accadrà al Sekai Taikai il 15 novembre. Madi recarci a Barcellona per il grande torneo, è opportuno riflettere suKai 6 –1. Mentre il Miyagi-Do affronta ilKai per il titolo di campione del mondo, possiamo solo sperare che Daniel LaRusso (Ralph Macchio), Johnny Lawrence (William Zabka) e gli altri riescano a mettere dale loro differenze per fermare John Kreese (Martin Kove) una volta per tutte.Johnny Lawrence lotta per essere un padre miglioreNella quinta stagione, Johnny e la sua fidanzata Carmen Diaz (Vanessa Rubio) hanno rivelato di essere in attesa del loro primo figlio.