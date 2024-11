Oasport.it - Carlos Sainz avrà subito la chance di girare con la Williams: ok per i test post-stagionali ad Abu Dhabi

Un’opportunità da sfruttare. Nel 2025cambierà molto: da Maranello a Grove, per rappresentare al meglio delle proprie possibilità lain F1. Un ingaggio che aveva un po’ sorpreso nelle settimane precedenti, viste le difficoltà dello storico team britannico di garantire prestazioni e continuità ai propri piloti. Vedremo secivisto giusto, in prospettiva di quel che accadrà nel 2026 con la rivoluzione tecnica.Di certo c’è che il madrileno sarànel box della sua nuova scuderia neiseason di Abu, in programma martedì 10 dicembre. La Ferrari, infatti, ha dato il via libera al suo pilota per poter iniziare il lavoro con lagià nella scadenza indicata, al volante della FW46, come specificato dallo stringato comunicato della squadra del Regno Unito.