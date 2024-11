Panorama.it - Bella Italia, quanti rimpianti per l'Europeo

Il successo contro il Belgio ha completato il percorso quasi netto della nazionale di Luciano Spalletti nella Nations League post. Vittoria meritata, più larga del singolo gol di Tonali che l’ha decisa. Soprattutto Vittoria che ha confermato il processo di crescita impetuosa di un gruppo uscito con le ossa rotte dall’esperienza dell’in Germania e che ha trovato improvvisamente punti di riferimento che gli parevano preclusi. Una metamorfosi frutto del lavoro del commissario tecnico, della sua capacità di correggere i propri errori e della disponibilità di materiale umano: non siamo la Francia che ha due squadre in grado di stare tra le prime al mondo, ma non siamo nemmeno così male come ci siamo dipinti per troppo tempo.Vedere l’dominare a Bruxelles per oltre un tempo, soffrire compatta quando i belgi hanno alzato il baricentro e colpire continuamente con pericolosità ha alimentato il grande rimpianto per quello che è stato: giocando così, cosa poteva essere l’estate pallonata del del nostro calcio? Non è un esercizio sterile, ma un monito per il futuro.