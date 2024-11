Atp Finals Torino 2024 | Zverev ancora sugli scudi batte in due set Alcaraz e lo elimina

Leggi su Sportface.it

Alexandersi prende con merito il primo posto nel gruppo Newcombe alle ATPdi. Il tedesco ha infatti superato Carlosin due set, con il punteggio di 7-6(6) 6-4 in un’ora e 57 minuti di gioco; prova di grande maturità da parte del numero 2 Atp, che si è dimostrato superiore quest’oggi al suo avversario. Per lo spagnolo è una sconfitta pesante, perché significazione dal torneo: serviva infatti almeno un set al 2003 di Murcia per sperare, ma contro questosarebbe stato complicato per chiunque. Il teutonico si assicura dunque il duello in semifinale contro Taylor Fritz, mentre l’avversario di Jannik Sinner sarà uno tra Casper Ruud e Andrej Rublev: speranze però ridotte al lumicino per il russo. Perè la quarta semifinale in carriera nel Master di fine anno, che ha già vinto nel 2018 e 2021 e in questo momento di forma si candida anche in questa occasione come sicuro pretendente alla vittoria finale.