Arancioni in emergenza difensiva. Villa cerca la seconda vittoria di fila

Obiettivo continuità per la Pistoiese di Alberto, pronta a scendere in campo domenica alle 14:30 al Calbi di Cattolica. L’avversaria di turno, lo United Riccione, è reduce da un inizio di campionato con poche luci e tante ombre e a testimoniarlo è prima di tutto la classifica. Quartultimo posto in classifica per la formazione romagnola, che in undici partite ha racimolato otto punti e messo a referto soltanto una, risalente all’ormai lontano 8 settembre. In particolare, in casa Riccione, a preoccupare è il rendimento interno, con appena due punti messi in cassaforte in cinque gare disputate. L’Olandesina dovrà quindi provare a spingere sull’acceleratore per mettere a referto il secondo successo di, ma sarà necessario anche fare i conti con le ultime novità che hanno messo in salita il lavoro settimanale.