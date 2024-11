Iodonna.it - Anarchico, ingenuo, sconsolato e affascinante. Così è il Modigliani di Riccardo Scamarcio che si presenta alla porta della bellissima Beatrice Hastings. Il film sarà nelle sale dal 21 novembre

È un amore tumultuoso quello tra Amedeoe la sua musa, condito da porte in faccia, litigate furibonde e solenni ubriacature. Lo si respira anche nella clip, tratta dalModi – Tre Giorni sulle AliFollia, il ritornoregia di Johnny Depp.veste i panni die Antonia Desplat quelliBice, che ispirò tanti capolavori. Ilto nella sezione Grand PublicFesta del Cinema di Roma,al cinema a partire dal 21.Il poster del“Modi”, con(ufficio stampa).Una clip dalModi – Tre giorni sulle alifollia di Johnny Depp, con, «bambino viziato»è ildi(e di Johnny Depp) che sidicon una mano drammaticamente ferita, raccontandole che, per quello che ha fatto, rischia di finire in prigione: le chiede aiuto.