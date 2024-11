Alexia e il ritorno alla dance | Oggi sono uscita dai miei silenzi

Leggi su Funweek.it

Dopo un album natalizio e l’esibizione al Tomorrowland,tornamusicae all’inglese con il singolo I feel feelings (Garbo Dischi/Daylite Records), inil 15 novembre. Il brano porta la firma dei Dragonette, band canadese di musica elettronica e synthpop, e vanta la produzione di Paul Harris e Carl Ryden. «Il brano è arrivato insieme ad altre proposte interessantissime dei Dragonette. – ci dice– Stavo cercando materiale e riflettendo su un rientromia maniera. È stata una riflessione lunga. Nel 2022 ho realizzato un album di Natale perché volevo fare un regalo a me stessa e vedere cosa succedeva senza troppe aspettative. Volevo fare qualcosa per divertirmi e per pura passione per questo lavoro. Quando abbiamo pubblicato il singolo che trainava l’album, ho percepito da parte delle persone la voglia di un mio