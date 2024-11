Oasport.it - Adriano Panatta impressionato da Sinner: “Un dominio di gioco come il suo non lo ricordo”

Leggi su Oasport.it

Un parere chiaro. Nell’ultima puntata de “La Telefonata“, podcast su Sportify,e Paolo Bertolucci si sono pronunciati sulla prestazione di Janniknel terzo e ultimo match della fase a gironi delle ATP Finals 2024 di Torino. Il pusterese (n.1 del ranking) ha conquistato il terzo successo in altrettanti incontri all’Inalpi Arena, regolando sul punteggio di 6-3 6-4 il russo Daniil Medvedev e dando una dimostrazione di forza notevolissima.Ne ha parlatoe il campione degli Internazionali d’Italia e del Roland Garros del 1976, nonché protagonista del successo in Coppa Davis di quello stesso anno con Bertolucci, ha detto la sua: “Obiettivamente non c’è stata partita. Non possono giocare contro di lui, solo un Carlos Alcaraz al 101% può tenerlo. Gli altri si vede che non possono vincere“, le prime parole.