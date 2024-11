Ilrestodelcarlino.it - Addio a Carli: "Perdiamo un grande imprenditore"

La Valmarecchia perde uno dei suoi imprenditori più illuminati. Si è spento l’altro ieri a 91 anni Alfredo. Il notodi San Leo fondò negli anni ’60, con i fratelli, il gruppo, l’azienda diventata leader mondiale nel settore della produzione di foraggi e erba medica. Nato e cresciuto in Valmarecchia,è stato un autentico pioniere, trasformando una piccola attività familiare in un’impresa mondiale. Insieme ai fratelli Andrea e Ernesto, ha dato vita a un’azienda che oggi conta ben 5 stabilimenti produttivi e 250 dipendenti. "Alfredoè stato unilluminato – lo ricorda il sindaco di San Leo, Leonardo Bindi – Ha aperto un’attività che oggi è conosciuta in tutto il mondo. Tutta la nostra comunità si stringe intorno alla famiglia di Alfredo. Che, oltre a essere un, era unamico.