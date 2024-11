Panorama.it - Washington, stop soldi a Kiev, mentre Putin avanza

Cambierà l’inquilino della Casa Bianca e sta già cambiando l’atteggiamento della politica statunitense verso il supporto all’Ucraina. Secondo il New York Times, nell’incontro tra i deputati repubblicani tenutosi a porte chiuse nella giornata di ieri, lo speaker della Camera Mike Johnson avrebbe riferito alla rappresentante Marjorie Taylor Greene, politica e imprenditrice eletta in Georgia dal 2021, che non saranno inviati altriall'Ucraina. Dall'inizio della guerra, nel febbraio 2022, il Congresso degli Stati Uniti ha votato cinque progetti di legge per fornire alle truppe del presidente Zelensky aiuti continui, l'ultimo dei quali nell'aprile di quest’anno. La cifra totale dichiarata dalle tesorerie Usa è di 175 miliardi di dollari, dei quali 106 inviati direttamente e i restanti 69 utilizzati per produrre armi e munizioni destinate alla Difesa ucraina, salvo una piccola parte utilizzata per materiali d’aiuto per la gestione dei rifugiati e l’assistenza alla popolazione civile.