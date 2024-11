Ilgiorno.it - Torna la Fiera degli sposi: "C’è voluto tanto coraggio"

Leggi su Ilgiorno.it

laa Lodi. Dopo 4 anni di pausa sabato e domenica a Palazzo Barni, in corso Vittorio Emanuele, dalle 10 alle 19, ci farà la X edizione della manifestazione, ad ingresso gratuito e organizzata da Altamarea Group, Lodi Weddings Ideas con la collaborazione di Confcommercio Lodi e Comune. Per le due giornate vi saranno 15 stand diversi per 25 aziende, da chi fa abiti da sposa a chi si occupa di addobbi floreali, da agenzie viaggi a immobiliari, aziende di autonoleggi, intrattenimento, gioiellerie, make-up artist e tutte le figure professionali che ruotano attorno ad eventi come matrimoni, battesimi, comunioni e cresime. "Il matrimonio è un momento di profonda condivisione – ha sottolineato ieri Alberto Ferrari, titolare di Altamarea –. È un grande risultato che torni questa, domenica ci sarà un evento particolare: il wedding day; una coppia farà tutti i passaggi di un matrimonio, dall’acconciatura ad una finta celebrazione.