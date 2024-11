Lettera43.it - Stupro di gruppo su una 16enne a Rimini: arrestati due ragazzi dopo tre mesi

I carabinieri del comando provinciale dihanno arrestato duenell’ambito delle indagini sul presuntodiavvenuto ad agosto ai danni di una. La giovane aveva chiamato i soccorsiessere stata abbandonata in strada da alcuni sconosciuti, affermando di non ricordare nulla se non di aver assunto droga insieme a loro. Le visite in pronto soccorso avrebbero confermato un duplice abuso, con la procura che aveva quindi aperto un fascicolo contro ignoti per violenza sessuale dipluriaggravata su una minorenne. Giovedì 14 novembre, a distanza di tre, gli arresti. In manette sono finiti un neo 18enne della provincia di Pesaro e Urbino e un minore di 17 anni della provincia di. Come riporta il Corriere, gli inquirenti si erano concentrati su un giro di prostituzione onlineche dai primi accertamenti era emerso che la presunta vittima si prostituiva tramite alcune pagine “camuffate” presenti sui social network.