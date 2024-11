Lanazione.it - Si unanime del Consiglio Regionale al sostegno sulla moda. Ceccarelli. “Adesso aspettiamo i fatti dal Governo”

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 14 novembre 2024 – Ieri ildella Toscana ha approvato, all'unanimità, una mozione adel compartoche, anche in Valdarno, presenta non poche critiche. Un provvedimento accolto con favore dal capogruppo del Pd Vincenzo, che ha apprezzato lo sforzo fatto per trovare una sintesi tra le forze politiche su un documento unitario. "Non possiamo permetterci di perdere tutte quelle professionalità, quel know-how che fino a poche settimane fa mancavano addirittura alle aziende e che oggi si ritrovano ad essere in cassa integrazione o, peggio, licenziati - ha detto - Siamo di fronte a una crisi del settore, non solo toscano, che deriva da diversi fattori". "La mozione parla alper quelle che sono le sue competenze e alla Regione per quelle che sono le competenze e le potenzialità - ha aggiunto- Oggi diamo un segnale importante.