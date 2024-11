Iltempo.it - Si può dire che io sto con Musk?

Rispetto i Pateravegloria della democrazia formale. Fortunatamente per gli italiani non sono né sarò mai il Capo dello Stato e quindi non avrò obblighi di moderazione e di alto ufficio. Ma al netto di tutti i distinguo a cui 80 anni di repubblica ci hanno abituati, non ho cambiato idea sul fatto che sono d'accordo con Elone con il suo tweet. Mi interessa poco quanti soldi abbia e che incarico ricoprirà alla Casa Bianca con Donald Trump, mi interessa il nocciolo della questione: l'Italia non ha bisogno di interferenze e quindi merita un grande chiarimento da parte dei giudici che mettono al primo posto il Corano ideologico e al secondo la terzietà di giudizio. È un fondamentalismo anche questo e, in tutta sincerità, è più grave della sgrammaticatura istituzionale che Mister X può avere generato.