Sciopero scuola 15 novembre 2024, è il secondo in 20 giorni: cosa c'è da sapere

Roma, 14– Lasi ferma ancora. Dopo lodel 31 ottobre scorso (e quello generale del 29) domani, venerdì 15, saranno a rischio le lezioni in tutta Italia domani. E le scuole hanno già avvertito le famiglie: possibile che i servizi non vengano garantiti e che gli alunni vengano rimandati a casa. Lonazionale dellae dell'università, ilin meno di venti, è stato indetto dal sindacato Anief contro l'abuso dei contratti a temine. Lanciata anche una petizione per rivedere l'età pensionabile e chiedere il riscatto gratuito degli anni di formazione universitaria. “Lo Stato italiano nonostante una precisa procedura di infrazione ha ridotto l'organico di ruolo e ha raddoppiato l'organico a tempo determinato perpetrato l'abuso dei contratti a termine” tuona Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief.