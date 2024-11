Ilfoglio.it - San Siro si farà

Leggi su Ilfoglio.it

Non era un appuntamento facile per Beppe Sala la seduta del Consiglio comunale di lunedì per relazionare ancora una volta su San. Nei giorni precedenti era stato criticato da diversi consiglieri, anche di maggioranza, per avere escluso l’aula dalle trattative con Milan e Inter. Si annunciavano poi contestazioni da parte dei comitati antistadio (ci sono state, anche sonore e plateali, ma inutili). In questo clima poco favorevole, Sala si è mostrato all’altezza del compito sfoderando un intervento di 40 minuti lineare e non poco polemico. Ottenendo due risultati importanti, il primo di carattere politico nei confronti del centrosinistra. È andato subito all’attacco censurando “l’opportunismo politico da parte di alcuni” emerso in una vicenda che pure presenta forti tratti “divisivi”. Quindi la posizione di fondo: “I milanesi vogliono che lo stadio resti a San”.