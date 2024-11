Sbircialanotizia.it - Salute degli occhi, online podcast con consigli su ‘stili di vita e malattie degenerative’

Leggi su Sbircialanotizia.it

Suggerimenti per prevenire patologie dell'invecchiamento nella nuova puntata di 'Ascolta e vedrai' della rivista 'L'Oculista Italiano Consolidate evidenze scientifiche dimostrano la correlazione diretta tra stile die insorgenza, o aggravamento, di patologie oculari degenerative come la Dmle, degenerazione maculare legata all'età, degenerazione vitreale,o secco (dry eye) e glaucoma, per esempio. Molti studi evidenziano .