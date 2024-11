Amica.it - Peter Do (già) lascia Helmut Lang

Un anno fa, a maggio, la notizia della nomina diDo come direttore creativo diaveva acceso l’entusiasmo del fashion system. Entusiasmo confermato anche dal successo della prima collezione: ma, un anno e mezzo dopo, lo stilista di origini vietnamite hato l’incarico. Perché? L’addio diDo aLa notizia del divorzio creativo è arrivata il 13 novembre. “È stato un viaggio incredibile ricevere l’incarico di portare avanti l’eredità di– ha affermatoDo in una nota – Voglio esprimere la mia gratitudine al mio team in, che è stato fondamentale nel supportare la mia visione”.Il brand non aveva sfilato all’ultima New York Fashion Week, lo scorso settembre, forse proprio in vista del cambio al vertice.