Pasta che passione! Ma ora penne e spaghetti spopolano anche all’estero

Si celebra il 25 ottobre il WorldDay, la giornata che esalta in tutto il mondo il prodotto simbolo della dieta mediterranea e del Made in Italy. Ed è proprio l’Italia il Paese dove più si consuma la. Le famiglie italiane spendono all’anno quasi quattro miliardi di euro per mettere nel carrello la, in tutte le sue varianti.Secondo gli ultimi dati disponibili – rileva Coldiretti – gli italiani mangiano 23,1 chilogrammi a testa all’anno. Tuttaviacon i 17 chili della Tunisia, seconda in questa speciale classifica seguita da Venezuela (12 Kg), Grecia (11,4 kg), Cile (9,5 kg), Stati Uniti (8,8 kg), Argentina (8,6 kg) e Iran (8,5 kg). Nonostante la difficile situazione internazionale, le esportazioni diitaliana sono aumentate del 6% nei primi sette mesi del 2024, secondo l’analisi della Coldiretti su dati Istat.