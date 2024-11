Tpi.it - Oroscopo Branko oggi, giovedì 14 novembre 2024: le previsioni segno per segno

Leggi su Tpi.it

: ledell’astrologo per la giornata di– Cosa dicono le stelle nell’didi14? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suoè stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito lecomplete (presenti online)perdell’didi14:ArieteCari Ariete, un progetto a cui tenete e sul quale state lavorando da molto tempo sta finalmente prendendo forma. Nel corso del fine settimana dovrete cercare di staccare la spina.ToroCari amici del Toro, secondo l’di, in questo momento dovreste cercare di trovare il giusto equilibrio tra lavoro e relax.