Zonawrestling.net - NXT 12.11.2024 Turnbuckle

Leggi su Zonawrestling.net

Ciao Bro di Zona Wrestling, oggi inizia la strada per Deadline, l’ultimo ppv di NXT e sono in programma già dei match di qualificazione. Non dilunghiamoci inutilmenteMeta Four vs Giulia e Stephanie Vaquer (3 / 5)Lash e Jackara sembrano partire in vantaggio grazie a una conoscenza reciproca più lunga rispetto alle 2 wrestler singole che fanno coppia da relativamente poco, ma ben presto la situazione viene pareggiata. Come di consueto viene messa in risalto la forza fisica della Legend che tiene in sospeso una Vaquer per un Stalling Suplex a oltranza prima di schiantarla. Notare che è veramente raro che sia Stephanie a subire l’offensiva nei match, questa è una eccezione. Comunque l’hot tag di Giulia ribalta la situazione in favore delle face. Segnalo anche un mini botch di Lash che dopo aver subito un Dropkick da parte di Giulia non va ad impattare contro i gradoni in maniera convincente, piccolezze.