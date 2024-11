Lapresse.it - Migranti: Meloni, rispetto i ruoli ma noi andremo avanti

Milano, 14 nov. (LaPresse) – Sul dossier“stiamo vedendo di tutto, sono molto fiera dei risultati che stiamo portando a casa. Io tengo aldeie dico che noiper fermare l’immigrazione illegale di massa, perché gli italiani ci hanno votato per questo. Faremo quello che dovremo fare. Faremo tutto il possibile, piaccia o non piaccia alla sinistra”. Lo ha detto la premier, Giorgia, a Perugia nel corso dell’evento elettorale con gli altri leader della coalizione a sostegno di Donatella Tesei, candidata del centrodestra alle elezioni regionali in Umbria di domenica e lunedì. “Continueremo a fare quello che gli italiani ci hanno chiesto di fare, scavalcando qualsiasi ostacolo, perché secondo me è questo ilper le istituzioni e per i cittadini”, ha aggiunto.