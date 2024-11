Universalmovies.it - Mercoledì | Lady Gaga tra gli interpreti della Stagione 2

La diva hollywoodianasarà tra gli2 di, la serie tv di successo targata Netflix.Deadline ieri ha riferito che l’attrice/cantante ha ottenuto un ruolo – non viene specificata l’entità del suo ruolo – nei nuovi episodi di, le cui riprese si stanno tenendo in Irlanda. Nee neppure Netflix hanato la notizia. La diva è reduce dalla sua interpretazione di Harley Quinn in Joker: Folie à Deux (qui la nostra recensione), film distrutto dalla critica e snobbato dal pubblico.Il Dietro le Quinte2La serie vede tra i protagonisti Jenna Ortega, Gwendoline Christie che interpreta la preside Larissa Weems, Jamie McShane nel ruolo dello sceriffo Donovan Galpin, Hunter Doohan è Tyler Galpin, Percy Hynes White nel ruolo di Xavier Thorpe, Emma Myers intepreta Enid Sinclair e Joy Sunday nel ruolo di Bianca Barclay.