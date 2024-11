Lopinionista.it - Manovra, Conte: “Meloni come mago Casanova fa giochi di prestigio e taglia”

ROMA – “Questa e’ unaschiacciata dal peso dell’irrilevanza europea di questo governo.ha firmato il ‘pacco’ di stabilita’. A questo governo abbiamo lasciato 209 miliardi ma non li sanno nemmeno spendere. Ieri abbiamo avuto anche la piroetta del commissario Fitto che ha dovuto ammettere che oggi non rifarebbe piu’ quella fesseria di programmare un’estensione di fronte a questa montagna di soldi destinati all’Italia”. Cosi’ Giuseppe, leader 5 Stelle, durante la conferenza stampa sullanella sede di Campo Marzio.“e’ un super malus per questo Paese. Si assumano dopo oltre due anni di governo qualche responsabilita’ se ne sono capaci,sembra piu’ quasi ildi Striscia La Notizia. Attacca i giudici con il gigante del web Musk, inventa complotti, la trovi ad accordarsi con le banche mentre dice di voler tassare gli extraprofitti,5 miliardi al Sud, la sanita’,8 mila tra insegnanti e Ata nelle scuole.