Kaiser potrebbe fare bene anche in singolo?

La settimana scorsa ci siamo concentrati su Gunther, oggi invece voglio parlare di chi sta crescendo nella sua ombra e che credo abbia tutte le qualità per spiccare il volo. Mi riferisco ovviamente a, finora nel main roster sempre associato al campione austriaco.Fin da quando lottava insieme a Vinci, Ludwig mi è sembrato dei due quello più pronto ad avere una carriera in. Non me ne voglia il nostro connazionale la cui carriera individuale sta avendo problemi soprattutto per una gestione affossante a Smackdown, ma il tedesco per carisma e abilità al microfono lo considero su un livello più alto.Da sottoposto di Gunther funziona, quindi non sarebbe un problema se rimanesse ancora per un po’ in questo ruolo. Come annunciatore del suo stesso leader va benissimo, il suo accento e il modo in cui scandisce le parole non passano certo indifferenti.