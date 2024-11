Gaeta.it - Inchiesta su corruzione negli appalti a Roma: riflessioni su trasparenza e responsabilità

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Le recenti indagini della magistratura riguardo a presunti episodi dipubblici dipongono in evidenza questioni significative legate alladella gestione di questi processi. L’aumento degli affidamenti diretti e la concentrazione di incarichi in poche mani non solo minano l’efficienza amministrativa, ma sollevano interrogativi su come garantire la legalità in ambiti vulnerabili a fenomeni corruttivi. È essenziale che l’argomento venga affrontato con serietà e, coinvolgendo tutti gli attori coinvolti.I rischi degli affidamenti direttiL’uso eccessivo degli affidamenti diretti presenta diversi rischi. Questa modalità di assegnazione, facilitata da procedure semplificate, è stata criticata per portare a una flessione nella vigilanza sui contratti pubblici.