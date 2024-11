Ilrestodelcarlino.it - Imprenditori in calo. Anche il Piceno soffre ma sono in aumento le ditte a guida straniera

sempre meno gliattivi nelle Marche,se ad Ascoli un piccolo barlume c’è: gli stranieri. I dati arrivano dal report della Cgia, Associazione Artigiani e piccole imprese, di Mestre che fotografa bene la situazione in base ai dati di Infocamere relativi al periodo che va dal 2013 al 2023. Nella lista delle province italiane, le marchigianepraticamente in fondo all’elenco. Ultimissima è Macerata che conta 5.916 amministratori italiani in meno e undi 487 unitàneglistranieri,totale di 6.419. La classifica, stilata in base alla presenza di titolari non italiani, vede le province marchigiane alternarsi con quelle di Palermo, Mantova e Biella. MaleAncona con una perdita totale di 9.834 imprese, registrata per lo più tra gli italiani (9.