Ilgiorno.it - Il Carro e il mare. Un “salvagente“ per ricominciare

Da 25 anni la Scuola popolare è il cuore dell’attività per l’impresa sociale Il, nata per aiutare i ragazzi che non sono riusciti a terminare la terza o che hanno abbandonato la scuola superiore. Per alcuni l’unico contatto con il mondo esterno sono i social e i tornei ai videogame online. Ilaccoglie i ragazzi fragili in cui qualcosa "si è inceppato" e non riescono più ad andare avanti. I bisogni sono tanti e ciascuno ha il proprio, per questo occorre un’équipe multidisciplinare fatta da un educatore pedagogista, una psicologa psicoterapeuta, volontari e maestri di laboratorio. Si arriva tramite la scuola, quando i ragazzi non vogliono più frequentare, oppure tramite gli assistenti sociali o il passaparola tra le famiglie. "Il nostro obiettivo – spiega la direttrice de Il, Simona Ravizza – è riattivarli, fare scattare qualcosa per riorientarli verso la scuola, verso corsi formativi oppure verso il lavoro".