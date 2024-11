Amica.it - I tagli capelli che ringiovaniscono sono i medi

Questa è una storia vera, che riguarda la sottoscritta. Che ha sperimentato sulla propria pelle il potere deiche. Un potere che è in possesso, in particolare, deidia lunghezza. E che ho scoperto sulla mia pelle (e sulla mia testa), qualche giorno fa dopo essere uscita in lacrime dal salone. Dove mi erano stati accorciati eccessivamente i mieilunghi, senza motivo e contrariamente alla mia volontà. Cose che capitano. Una circostanza che è risultata più positiva di quanto lo fosse in realtà, all’apparenza. Ilo ha funzionato come un filler sul mio viso. Come un trattamento di biorivitalizzazione. Chiunque mi incontrava si congratulava per il mio nuovoo e per come riuscisse a farmi apparire più giovane.