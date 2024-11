Primacampania.it - Controlli ambientali in Irpinia: sette denunce per smaltimento illecito di rifiuti

SOLOFRA, Avellino – Continuano idei Carabinieri per contrastare gli abbruciamenti illeciti in. Nella giornata di ieri, i militari della Compagnia di Solofra hanno denunciatopersone, di età compresa tra i 26 e i 70 anni, ritenute responsabili di “di” nelle località di Serino e San Michele di Serino (AV).Secondo quanto emerso dalle indagini, i soggetti avrebbero appiccato intenzionalmente il fuoco per eliminare residui vegetali derivanti dalla pulizia dei propri fondi agricoli. Una pratica non solo vietata, ma anche potenzialmente pericolosa, capace di generare dannie un significativo fastidio per i residenti a causa della concentrazione di fumo nell’aria.I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile e della Stazione di Serino, raccolti gli elementi necessari, hanno deferito i presunti autori alla Procura della Repubblica di Avellino.